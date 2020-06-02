"Реал" не дограватиме залишок сезону на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридський "Реал" проведе решту матчів чемпіонату Іспанії-2019/20 з футболу на стадіоні свого фарм-клубу "Кастілья" - "Альфредо ді Стефано", який вміщує 6 тисяч глядачів.

Про рішення провести залишок сезону поза домашнього 81-тисячного "Сантьяго Бернабеу" заявив президент "Реала" Флорентіно Перес, передає Goal.com.

"Решту матчів чемпіонату ми проведемо на арені резервної команди. Це рішення дозволить нам просунутися в роботі на основному стадіоні", - сказав Перес.

Після 27-ми турів поточного чемпіонату Іспанії "Реал" набрав 56 очок. "Вершкові" на 2 очки відстають від лідируючої в Ла Лізі "Барселони".

Фото: realmadrid.com.