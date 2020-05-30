Італійська футбольна Серія А назвала дати перших матчів після карантину

Італійська Серія А оголосила розклад футбольних поєдинків, якими відновиться турнір після виходу з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

20-21 червня відбудуться пропущені матчі "Інтер" - "Сампдорія" (25-й тур), "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальярі" та "Торіно" - "Парма" (26-й тур) , повідомляє офіційний сайт Серії А.

Після того, як ці зустрічі зіграють, у всіх команд стане по 26 матчів.

Вже з понеділка, 22 червня, розпочнуться поєдинки 27-го туру.

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Сайт також інформує, що фінал Кубка Італії відбудеться 17 червня. Повторні кубкові півфінальні матчі пройдуть 13 червня. У них зіграють пари "Ювентус" - "Мілан" (перша гра - 1:1) та "Наполі" - "Інтер" (1:0).

Фото: sport.bigmir.net.