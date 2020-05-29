Де дивитися 24 тур чемпіонату України з футболу

Матчем "Колос" (Ковалівка) - "Десна" (Чернігів) у суботу, 30 травня, поновиться чемпіонат України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги, який у середині березня призупинили через пандемію коронавірусу.

Поєдинок, який о 14.00 розпочнеться на київській "Оболонь-Арені", транслюватиме телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ. У суботу пройдуть ще дві зустрічі, що розпочнуться о 17.00. "Олександрія" приймає луганську "Зорю" ("Футбол 2"), а "Дніпро-1" - донецький "Олімпік"(УНІАН ТВ). Завершится 24-й тур у неділю, 31 травня. Львівські "Карпати" зіграють з "Маріуполем" (14.00, УНІАН ТВ), полтавська "Ворскла" - зі "Львівом" (14.00, "Футбол 1"). Центральна гра "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) стартує на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00. Її покаже "Футбол 1". Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч "Шахтар" - "Динамо" Становище команд: перша шістка - "Шахтар" - 59 очок, "Зоря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Олександрія" - 40, "Колос" - 26; друга шістка - "Дніпро-1" - 28, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 21, "Ворскла" - 21, "Олімпік" - 19, "Карпати" - 14. Фото: upl.ua.