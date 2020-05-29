Чемпіонат Швейцарії з футболу буде відновлений 19 червня

Футбольний чемпіонат Швейцарії відновиться 19 червня.

Про це повідомляє офіційний сайт швейцарської футбольної ліги.

Завершити чемпіонат планують до 2 серпня. Ліга прийняла рішення дозволити командам робити по п'ять замін. У той же час на загальних зборах клуби висловилися проти розширення суперліги з 10 до 12 команд.

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Перше місце в чемпіонаті ділять "Санкт-Галлен" і "Янг Бойз". Обидві команди набрали по 45 очок у 23 іграх. У "Базеля", який йде третім, - 40 очок.

Турнір раніше був перерваний через пандемію коронавірусу.

Фото: sfl.ch.