У Польщі з 19 червня пустять уболівальників на футбольні стадіони

У Польщі з 19 червня під час футбольних матчів вищої ліги (Ekstraklasa), а також першої та другої ліг стадіони зможуть наповнюватися уболівальниками на 25%.

Про це під час пресконференції в п’ятницю у Варшаві заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Можливим буде повернення уболівальників на стадіони за відповідними правилами і процедурами… Польська асоціація футболу і Ekstraklasa визначили, що це буде 19 червня”,- заявив Моравецький.

Він додав, що уболівальників на стадіонах зможе бути не більше 25% місткості трибун.

Глава польського уряду поінформував, що на стадіонах треба буде дотримуватися відповідних засобів безпеки: розсадження глядачів на трибунах відбуватиметься відповідно до наявних санітарних норм.

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Моравецький звернув увагу, що матчі польського футбольного чемпіонату покажуть в 16-ти країнах Європи.

За його словами, під час коронакризи польський уряд виділив на підтримку футбольних клубів країни понад 25 млн злотих (понад 160 млн грн).

У свою чергу голова Польської асоціації футболу Збігнєв Бонєк повідомив, що Польща буде першою країною Європи, яка підготувала протокол участі уболівальників у футбольних матчах на стадіонах.

Як повідомив Укрінформ, кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 22 946 осіб, з яких 1043 особи померли, а 10 692 вилікувалися.

Фото: k12.bet