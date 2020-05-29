В Угорщині відкривають стадіони для вболівальників

Угорська футбольна асоціація MLSZ оголосила про відновлення матчів з присутністю вболівальників.

Про це повідомляє Hungary Today.

«Скоро розпочнеться продаж квитків в інтернеті на матчі футбольного кубку Угорщини, що заплановані на середу», - заявили в угорській футбольній асоціації.

Зазначається, що вболівальники зможуть бути присутні на матчах відповідно до урядової постанови.

При цьому глядачам буде дозволено займати кожне 4-те місце на трибунах стадіону, потрібно дотримуватися дистанції і в інших місцях.

Спортсмени та персонал муситимуть здати тест на коронавірус.

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На минулих вихідних в країні вперше з початку карантину відбулися футбольні матчі – після близько 70 днів перерви.

З ініціативи футбольного клубу, замість глядачів на трибунах розмістили 5 000 фото фанатів команд.

Фото: hungarytoday.hu