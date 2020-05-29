В Угорщині відкривають стадіони для вболівальників
Укрінформ
Угорська футбольна асоціація MLSZ оголосила про відновлення матчів з присутністю вболівальників.
Про це повідомляє Hungary Today.
«Скоро розпочнеться продаж квитків в інтернеті на матчі футбольного кубку Угорщини, що заплановані на середу», - заявили в угорській футбольній асоціації.
Зазначається, що вболівальники зможуть бути присутні на матчах відповідно до урядової постанови.
При цьому глядачам буде дозволено займати кожне 4-те місце на трибунах стадіону, потрібно дотримуватися дистанції і в інших місцях.
Спортсмени та персонал муситимуть здати тест на коронавірус.
На минулих вихідних в країні вперше з початку карантину відбулися футбольні матчі – після близько 70 днів перерви.
З ініціативи футбольного клубу, замість глядачів на трибунах розмістили 5 000 фото фанатів команд.
Фото: hungarytoday.hu