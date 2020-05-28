Футбольний сезон в Італії поновлять 13 червня

Спочатку зіграють матчі Кубка Італії, а 20 червня почнуть догравати Серію А.

Футбольний сезон в Італії поновиться 13 червня матчами півфіналу Кубка Італії. Таке рішення прийняли під час сьогоднішньої зустрічі уряду країни з представниками футбольної федерації та Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

17 червня можуть провести фінал Кубка Італії. Рестарт Серії А запланований на 20 червня.

Чемпіонат Італії призупинили на початку березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Дедлайн завершення футбольних ліг в країні - 20 серпня. Сезон-2020/21 розпочнеться 1 вересня.

Нагадаємо, що в перших матчах півфіналу Кубка Італії «Мілан» зіграв внічию з «Ювентусом» (1:1), «Інтер» програв «Наполі» (0:1). В Серії А лідирує «Ювентус», який на одне очко випереджає «Лаціо».

Фото: La Gazzetta dello Sport