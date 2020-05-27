Економіка Італії втратить 700 млн євро, якщо не поновлять футбольний чемпіонат

У футбольному секторі економіки Італії зайнято 100 тисяч працівників.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна заявив Riparte l'Italia про важливість відновлення Серії А для економічного стану країни.

«Робота Федерації полягає в тому, щоб знову запустити футбол і запобігти економічній кризі. Ми серйозно працювали над тим, щоб Італія стала на ноги, включаючи футбол, який є важливим робочим сектором, в якому зайнято близько 100 тисяч співробітників, і який приносить дохід державі.

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Тільки відновивши футбольні матчі, ми зможемо зупинити падіння доходів, яке в короткостроковій перспективі могло б скласти більше 700 мільйонів євро», - розповів Гравіна.

Нагадаємо, матчі чемпіонату Італії відновляться після тримісячної перерви 13 червня. До кінця сезону залишилося зіграти 12 турів. Лідирує в Серії А «Ювентус», який на одне очко випереджає «Лаціо».

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