Бабич: Прагнемо потрапити до Ліги Європи УЄФА через матчі плей-офф

Головний тренер футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Маріуполь" Олександр Бабич розповів про перші тренування команди після карантину.

Наставник азовців зазначив, що мета команди - потрапити до Ліги Європи через поєдинки плей-офф, повідомляє Zbirna.com.

"Ми раді, що можемо знову разом тренуватися. Звичайно, є проблеми з ігровою практикою. Хлопці підтримували форму, не маючи контакту з м'ячем. Частина м'язів при цьому не була задіяна. Тим не менш, ми працюємо з настроєм і оптимізмом, бо вже скучили за футболом. Вже перейшли в режим дворазових занять. У такому ж форматі працюватимемо й наступного тижня, щоб постаратися підвести фізичний стан футболістів до єдиного знаменника... У нас було завдання потрапити до першої шістки, яке ми не виконали. Тепер наша мета - зіграти за право потрапляння у кваліфікацію Ліги Європи через матчі плей-офф. Не будемо забувати й про Кубок України", - заявив Бабич.

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Перед паузою в чемпіонаті "Маріуполь" посыдав 8-ме місце у чемпіонаті України.

Фото: fcmariupol.com.