Українські футбольні клуби зіграли перші матчі після карантину

Чотири українські команди провели у п'ятницю, 22 травня, перші футбольні поєдинки після тривалої весняної паузи, пов'язаної з пандемією COVID-19.

На столичному стадіоні імені Валерія Лобановського київські динамівці та львівський "Рух" завершили зустріч з рахунком 0:0, повідомляє Укрінформ. Стартовий склад "Динамо": Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора - Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв - Вербич, Буяльський, Русин. "Олександрія" на домашній арені "Ніка" перемогла полтавську "Ворсклу" - 4:2. Читайте також: Захисник "Шахтаря" вибув на кілька місяців через травму Відповідно до обмежень, що діють в Україні, поєдинки проходили без глядачів на трибунах. Фото: fcdynamo.kiev.ua.