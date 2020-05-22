Українські футбольні клуби зіграли перші матчі після карантину
Укрінформ
Чотири українські команди провели у п'ятницю, 22 травня, перші футбольні поєдинки після тривалої весняної паузи, пов'язаної з пандемією COVID-19.
На столичному стадіоні імені Валерія Лобановського київські динамівці та львівський "Рух" завершили зустріч з рахунком 0:0, повідомляє Укрінформ.
Стартовий склад "Динамо": Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора - Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв - Вербич, Буяльський, Русин.
"Олександрія" на домашній арені "Ніка" перемогла полтавську "Ворсклу" - 4:2.
Відповідно до обмежень, що діють в Україні, поєдинки проходили без глядачів на трибунах.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.