Захисник

Захисник "Шахтаря" вибув на кілька місяців через травму

Укрінформ
Захисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Валерій Бондар отримав серйозну травму ноги.

Відновлення 21-річного футболіста триватиме до трьох місяців. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар отримав травму на тренуванні. У футболіста діагностовано перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Відновлення після таких травм займає до трьох місяців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, донецький футбольний клуб "Шахтар" наразі готується до свого першого матчу після карантинної паузи через пандемію коронавірусу, якій відбудеться 24 травня проти львівського "Руху".

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Товариський матч розпочнеться  об 11.00. Наживо його покаже телеканал Shakhtar TV.

Фото: shakhtar.com

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