Захисник "Шахтаря" вибув на кілька місяців через травму

Захисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Валерій Бондар отримав серйозну травму ноги.

Відновлення 21-річного футболіста триватиме до трьох місяців. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар отримав травму на тренуванні. У футболіста діагностовано перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Відновлення після таких травм займає до трьох місяців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, донецький футбольний клуб "Шахтар" наразі готується до свого першого матчу після карантинної паузи через пандемію коронавірусу, якій відбудеться 24 травня проти львівського "Руху".

Товариський матч розпочнеться об 11.00. Наживо його покаже телеканал Shakhtar TV.

Фото: shakhtar.com