"Шахтар" готується до спарингу з "Рухом"

Донецький футбольний клуб "Шахтар" готується до свого першого матчу після карантинної паузи через пандемію коронавірусу.

Вчора "гірники" у повному складі провели тренування в заміському комплексі "Святошин", а першим поєдинком після послаблення карантину стане товариський матч із львівським "Рухом". Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"До рішення про відновлення чемпіонату України "гірники" тренуються в щоденному режимі. Вранці 21 травня "оранжево-чорні" в повному складі зібралися в заміському комплексі "Святошин". Півторагодинна сесія була спрямована на відпрацювання командних дій в обороні та в атаці", - йдеться в повідомленні.

Товариський матч із "Рухом" запланований на 24 травня. Початок – об 11.00. Ексклюзивну пряму трансляцію можна побачити на телеканалі Shakhtar TV.

Як повідомлялося, в Україні до 22 червня запроваджено адаптивний карантин. Із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, уряд дозволив проведення без глядачів спортивних заходів, в яких задіяно до 50 учасників.

Поновлення футбольного сезону серед команд Прем'єр-ліги заплановано на 30 травня, втім, журналісти програми "Футбольний формат" Лев Галушко та Олег Ящук повідомили вчора, що його перенесуть на 6 червня.