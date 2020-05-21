Поновлення сезону УПЛ перенесуть на 6 червня – ЗМІ

Матч «Шахтар» - «Динамо» зіграють у Києві.

Поновлення сезону УПЛ перенесено з 30 травня на 6 червня, повідомляють в Instagram журналісти програми «Футбольний формат» Лев Галушко та Олег Ящук. Перенесення підтверджує і видання Sport Arena.

За словами Галушко, причина перенесення в тому, що не всі команди встигають провести тести і повноцінно підготуватися до відновлення сезону.

Також очікується, що центральний матч туру «Шахтар» - «Динамо» перенесуть з Харкова до Києва на НСК «Олімпійський». «Клуби між собою вже домовилися», - написав Ящук.

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Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ