Медики наполягають проводити тести ПЛР перед кожним матчем УПЛ

Клуби скаржаться, що тест ПЛР – дороге задоволення.

Голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов у коментарі Tribuna.com розповів про підготовку медичного протоколу для відновлення офіційних матчів.

«Тренувальний процес йде, майже всі команди здали ПЛР. Зараз готуємо документи для початку планових матчів. Треба сказати, що ПЛР перед кожним матчем - дороге задоволення. Чи підтримає нас керівництво УПЛ, не знаю. Але наполягатимемо на своєму.

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Протягом чепіонату дивитимемося по епідеміологічну ситуацію. Якщо зростатиме кількість захворювань в країні, тоді наполягатимемо на тому, щоб ПЛР робили перед кожним матчем. Якщо ситуація покращиться, тоді, можливо, перейдемо на імунологічні тестування.

Деякі команди почали тренування, не здавши ПЛР. Це неправильно. Справа в тому, що медичний комітет просив проводити ці тести в обов'язковому плані. Але керівництво УПЛ і ПФЛ не погодилося і зробили його рекомендаційним.

Завтра, 22 травня, у нас буде обговорення медичного протоколу з УАФ, УПЛ та ПФЛ по матчах. Ми обговоримо всі ці питання», - сказав Попов.

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Чемпіонат України в УПЛ планують поновити 30 травня і завершити 19 липня. Фінал Кубка України запланований на 25 липня.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ