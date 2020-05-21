Футбольний чемпіонат України серед команд Першої ліги не дограють у повному вигляді
Відповідне рішення прийняла Рада ліг ПФЛ на засіданні, що проходить 21 травня на стадіоні "Оболонь" у Києві. Про це повідомляє Sport Arena.
6 клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом у повному вигляді, 8 клубів проголосували проти, 1 клуб утримався.
Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді необхідно завершити чемпіонат Першої ліги. ПФЛ розішле опитувальники клубам і очікуватиме відповіді.
Чемпіонат Першої ліги може бути дограний як мінітурнір за підвищення у класі і за право залишитися в лізі. Також розглядаються варіанти залишити нинішнє турнірне становище команд або анулювати результати сезону.
Прийняте рішення згодом направлять для затвердження на виконком Української асоціації футболу (УАФ).
Раніше на Раді ліг ПФЛ прийняли рішення достроково завершити чемпіонат у Другій лізі.
Розіграші Першої та Другої ліг через пандемію коронавирусу так і не поновили після зимової перерви.
Фото: sportarena.com