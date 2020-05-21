Футбольний чемпіонат України серед команд Першої ліги не дограють у повному вигляді за регламентом.

Відповідне рішення прийняла Рада ліг ПФЛ на засіданні, що проходить 21 травня на стадіоні "Оболонь" у Києві. Про це повідомляє Sport Arena.

6 клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом у повному вигляді, 8 клубів проголосували проти, 1 клуб утримався.

Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді необхідно завершити чемпіонат Першої ліги. ПФЛ розішле опитувальники клубам і очікуватиме відповіді.

Чемпіонат Першої ліги може бути дограний як мінітурнір за підвищення у класі і за право залишитися в лізі. Також розглядаються варіанти залишити нинішнє турнірне становище команд або анулювати результати сезону.

Прийняте рішення згодом направлять для затвердження на виконком Української асоціації футболу (УАФ).

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Раніше на Раді ліг ПФЛ прийняли рішення достроково завершити чемпіонат у Другій лізі.

Розіграші Першої та Другої ліг через пандемію коронавирусу так і не поновили після зимової перерви.

Фото: sportarena.com