Рада ліг ПФЛ ухвалила рішення завершити чемпіонат Другої ліги достроково

Рада ліг ПФЛ на своєму засіданні 21 травня прийняла рішення достроково завершити чемпіонат України з футболу у Другій лізі.

Про це стало відомо Sport Arena.

"Рішення голосуванням підтримали представники 14 клубів. За варіант з догравання сезону виступили представники 5 клубів, один клуб утримався від голосування", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом стане відома доля сезону в чемпіонаті Першої ліги. Очікується, що перші шість команд розіграють вихід в Прем'єр-лігу в мінітурнірі.

Раніше ряд клубів Першої ліги виступав за дострокове завершення сезону через неможливість дотримання медичного протоколу через проблеми з фінансуванням.

Розіграші Першої та Другої ліг в українському футбольному чемпіонаті через пандемію коронавірусу так і не були поновлені після зимової перерви.

Фото: ffz.org.ua