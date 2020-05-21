Рада ліг ПФЛ ухвалила рішення завершити чемпіонат Другої ліги достроково

Рада ліг ПФЛ ухвалила рішення завершити чемпіонат Другої ліги достроково

Укрінформ
Рада ліг ПФЛ на своєму засіданні 21 травня прийняла рішення достроково завершити чемпіонат України з футболу у Другій лізі.

Про це стало відомо Sport Arena.

"Рішення голосуванням підтримали представники 14 клубів. За варіант з догравання сезону виступили представники 5 клубів, один клуб утримався від голосування", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом стане відома доля сезону в чемпіонаті Першої ліги. Очікується, що перші шість команд розіграють вихід в Прем'єр-лігу в мінітурнірі.

Раніше ряд клубів Першої ліги виступав за дострокове завершення сезону через неможливість дотримання медичного протоколу через проблеми з фінансуванням.

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Розіграші Першої та Другої ліг в українському футбольному чемпіонаті через пандемію коронавірусу так і не були поновлені після зимової перерви.

Фото: ffz.org.ua

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