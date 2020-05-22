"Продексім" визнали переможцем української футзальної Екстраліги сезону-2019/20

22 травня відбулося засідання Виконкому Асоціації футзалу України (АФУ).

Виконавчий комітет АФУ прийняв рішення вважати сезон-2019/20 в українській Екстралізі завершеним, а переможцем визнали херсонський клуб "Продексім". Про це повідомляє пресслужба АФУ.

Першу трійку у підсумковому розподілі місць в турнірній таблиці за наслідками зіграного регулярного чемпіонату (першого етапу) склали "Продексім" (Херсон), "ХІТ" (Київ) та "Ураган" (Івано-Франківськ).

Такми чином, "Продексім" візьме участь в UEFA Futsal Champions League сезону-2020/21.

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Також прийнято рішення зупинити подальше проведення чемпіонату України з футзалу серед команд Першої ліги та вважати його завершеним.

Нагородження призерів обидвох чемпіонатів відбудеться у термін та спосіб, погоджений з клубами.

Фото: mfc-prodexim.com.ua