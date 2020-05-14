Футзальний сезон у Другій лізі вирішили продовжити

В Україні вирішили продовжити футзальний сезон-2019/20 у Другій лізі.

Про це 14 травня повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

"Сьогодні відбулася онлайн-зустріч представників команд-учасниць 1/4 фіналу Другої ліги з віце-президентом і спортивним директором АФУ – Володимиром Гримайлом та Валентином Вакулою. Усіма учасниками було одноголосно висловлено думку щодо продовження сезону", - йдеться в повідомленні.

Команди розглянули два варіанти продовження змагань:

- завершити чемпіонат за стандартною схемою (матчі 1/4 фіналу вдома та на виїзді, а також поєдинки Фіналу Чотирьох);

- провести Фінал Восьми в одному місті, що дозволить значно скоротити час та мінімізувати роз’їзди.

Змагання можливо відновити за таких умов: відкриття залів з можливістю тренувань для команд; відновлення міжміського транспортного сполучення; відновлення роботи готелів; надання командам-учасницям двох або трьох тижнів в якості відновлювального процесу для участі у змаганнях.

Читайте також: Асоціація футзалу України вирішила завершити сезон у жіночій Вищій лізі

Команди зберуться повторно на початку червня після наступних етапів послаблення карантину для додаткових обговорень ситуації щодо продовження змагального сезону-2019/20 у Другій лізі.