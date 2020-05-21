Міжнародна федерація хокею планує відтермінувати ЧС-2021 на два тижні

Міжнародна федерація хокею (IIHF) через пандемію коронавірусу планує відтермінувати на два тижні чемпіонат світу 2021 року, а також змінити формат Континентального кубка.

Таким чином можуть змінитися терміни проведення турнірів за участю хокейних збірних України. Про це повідомляє XSPORT.

"Щоб уникнути складнощів в організації турнірів через наслідки пандемії COVID-19 в IIHF хочуть зрушити на два тижні старт чемпіонату світу в елітному дивізіоні, який навесні 2021 року прийматимуть Білорусь і Латвія. Також можуть посунути і чемпіонати в дивізіоні IA і IB. В останньому, нагадаємо, виступає національна збірна України", - йдеться в повідомленні.

Наразі для проведення ЧС-2021 з хокею у Вищому дивізіоні пропонуються дати 21 травня - 6 червня 2021 року.

Також в IIHF запропонували трохи змінити формулу клубного турніру - Континентального кубка. У Міжнародній федерації хочуть прибрати з календаря вересневий раунд і почати турнір в середині жовтня (16 - 18 жовтня). Далі, в листопаді, відбудуться ще чотири звичних мінітурніри за участю 16-ти клубів. Переможець кожної з чотирьох листопадових груп пройде в фінал, який попередньо призначений на 8 - 10 листопада 2021 року.

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Голосувати за дані пропозиції будуть на позачерговому Конгресі IIHF за допомогою відео-конференції 24 червня.

Ці заходи будуть прийняті в зв'язку з очікуванням того, що багато національних чемпіонатів після виходу країн з карантину стартуватимуть пізніше звичних дат.

"Ми повинні постаратися адаптувати наше розклад таким чином, щоб дати європейським лігам і командам більше часу для комфортного закінчення клубного сезону" – зазначив президент IIHF Рене Фазель.

Фото: IIHF