Затверджено склад груп на чемпіонат світу з хокею 2021 року

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) опублікувала новий склад груп на чемпіонаті світу 2021 року.

Як повідомляє офіційний сайт організації, чемпіон світу збірна Фінляндії потрапила в групу В, де зіграє з командами Канади, США, Німеччини, Латвії, Норвегії, Італії та Казахстану. Матчі пройдуть в Ризі.

У групі А виступлять збірні Швеції, Росії, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Данії, Білорусі та Великої Британії, які проведуть зустрічі в Мінську.

Чемпіонат світу 2021 року відбудеться з 7 по 23 травня.

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Нагадаємо, збірна України виступає в групі В Дивізіону I.

Фото: iihf.com.