Фінал олімпійської кваліфікації з хокею перенесений на серпень 2021 року

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) перенесла фінальну кваліфікацію серед чоловічих збірних до Олімпіади-2022 на 26-29 серпня 2021 року.

Рішення ІІХФ, прийняте 6 травня під час онлайн-конференції, має бути схвалено виконавчим комітетом Міжнародного олімпійського комітету (МОК), після чого набуде чинності, повідомляє офіційний сайт організації.

"Нам пощастило, що у нас ще є час для розіграшу цих турнірів. Перенесення кваліфікації на серпень 2021 року як і раніше дозволить командам виставити своїх кращих гравців", - заявив глава ІІХФ Рене Фазель.

Заходи з перенесення змагань прийняті в зв'язку з поширенням коронавірусу. Спочатку фінальний турнір був запланований на 27-30 серпня 2020 року.

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Нагадаємо, в олімпійській кваліфікації беруть участь 12 збірних, розділених на три групи. У Словаччині, крім господарів міні-турніру, зіграють збірні Білорусі, Австрії та Польщі. У Латвії буде розіграна путівка між цією командою, а також Францією, Італією та Угорщиною. Нарешті, Норвегія вдома зіграє з Данією, Республікою Корея і Словенією. Лише переможці відбіркових груп отримають путівки до Пекіна-2022.