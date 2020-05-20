Вибори президента Міжнародної федерації хокею відклали на рік

Президент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Рене Фазель повідомив, що вибори на пост глави ІІХФ перенесені на 2021 рік.

"Ми прийняли рішення перенести вибори з вересня цього року на вересень 2021 року. Я залишаюся на посаді президента ще 15 місяців. Ми вирішили, що конгрес буде проведено 2021 року у Петербурзі, там же будуть проведені вибори", - передає слова Фазеля пресслужба УХЛ.

Рене Фазель пояснив перенесення виборів тим, що через панедмію коронавірусу немає впевненості, що всі зможуть подорожувати по світу до вересня і дістатися до місця виборів.

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Нагадаємо, що швейцарський фахівець Рене Фазель керує Міжнародною федерацією хокею з 1994 року.

Фото: nsidethegames.biz