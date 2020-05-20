Федерація плавання України просить дозволити відвідувати басейни

Федерація плавання України просить дозволити відвідувати басейни

Укрінформ
Президент Федерації плавання України (ФПУ) Андрій Власков звернувся листом до міністра охорони здоров'я Максиму Степанову із проханням зняти заборону на відвідування басейнів.

У листі наголошується, що не існує доказів того, що коронавірус може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннях тощо, повідомляє офіційний сайт ФПУ. 

"Федерація плавання України зі свідомим розумінням та відповідальністю ставиться до виконання заходів щодо профілактики та запобігання поширенню  захворювання COVID-19. За інформацією агентства уряду США - Центру контролю та профілактики захворювань (Centers of Disease Control and Prevention (CDC) немає доказів того, що вірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або місцях, де відбуваються ігри на воді. Належна експлуатація та технічне обслуговування (включаючи дезінфекцію хлором та бромом) цих установ мають дезактивувати вірус у воді", - зазначається  в листі.

Крім цього, ФПУ стверджує, що більшість плавальних басейнів, в яких відбуваються тренування спортсменів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи та плавальні клуби в Україні та в усьому світі, очищені хлором. До того ж, вентиляція приміщень плавальних басейнів за функціональними нормативами має бути більш ефективним, ніж у спортивних (тренажерних) залах.

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З урахуванням викладеної інформації Федерація плавання України звертається із пропозицією виключити заборону функціонування басейнів з Проекту тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 №32.

Фото: usf.org.ua.

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