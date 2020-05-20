Федерація плавання України просить дозволити відвідувати басейни

Президент Федерації плавання України (ФПУ) Андрій Власков звернувся листом до міністра охорони здоров'я Максиму Степанову із проханням зняти заборону на відвідування басейнів.

У листі наголошується, що не існує доказів того, що коронавірус може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннях тощо, повідомляє офіційний сайт ФПУ.

"Федерація плавання України зі свідомим розумінням та відповідальністю ставиться до виконання заходів щодо профілактики та запобігання поширенню захворювання COVID-19. За інформацією агентства уряду США - Центру контролю та профілактики захворювань (Centers of Disease Control and Prevention (CDC) немає доказів того, що вірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або місцях, де відбуваються ігри на воді. Належна експлуатація та технічне обслуговування (включаючи дезінфекцію хлором та бромом) цих установ мають дезактивувати вірус у воді", - зазначається в листі.

Крім цього, ФПУ стверджує, що більшість плавальних басейнів, в яких відбуваються тренування спортсменів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи та плавальні клуби в Україні та в усьому світі, очищені хлором. До того ж, вентиляція приміщень плавальних басейнів за функціональними нормативами має бути більш ефективним, ніж у спортивних (тренажерних) залах.

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З урахуванням викладеної інформації Федерація плавання України звертається із пропозицією виключити заборону функціонування басейнів з Проекту тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 №32.

Фото: usf.org.ua.