Турніри ультрамарафонської серії з плавання у відкритій воді скасовані до жовтня

Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) оголосила про скасування через пандемію COVID-19 етапів ультрамарафонскої серії з плавання у відкритій воді в Македонії (Охрид, 22 серпня), Хорватії (Нови, 29 серпня) і Італії (Неаполь, 5 вересня).

Про це інформує офіційний сайт FINA.

Раніше був скасований старт в Лейк-Сент-Жане (Канада, 25 липня). Крім того, не відбудуться етапи Світової серії в Будапешті (Угорщина, 6 червня), Сетубалі (Португалія, 13 червня), Лейк-Сент-Жане (Канада, 19 липня), Лейк-Мегантіку (Канада, 1 серпня), Вікторії (Сейшели, 18 серпня), Охриді (Македонія, 30 серпня) і Нанту (Тайвань, 19 вересня).

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На даний момент відбувся тільки етап Світової серії в Досі (Катар, 15 лютого). На сьогоднішній день в календарі залишаються старти Світового туру в Чуньяні (Китай, 15 жовтня) і Гонконгу (24 жовтня).

Фото: fina.org.