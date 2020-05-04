Чемпіонат світу з водних видів спорту в Японії перенесли на 2022 рік

Міжнародна федерація плавання (ФІНА) повідомила про те, що чемпіонат світу-2021 з водних видів спорту, який планувалося провести в Фукуоці (Японія), перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.

"Після обговорення ситуації із зацікавленими сторонами і отримання від них відгуків ми не сумніваємося, що прийняте рішення про перенесення забезпечить найкращі умови для всіх учасників чемпіонату світу, - говориться в заяві президента ФІНА Хуліо Магліоне, розміщеному на офіційному сайті організації.

Читайте також: АНОК відклала Всесвітні пляжні ігри до 2023 року

Повідомляється, що турнір пройде з 13 по 29 травня 2022 року.