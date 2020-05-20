Футбольні клуби "Львів" та "Минай" проведуть спаринг 22 травня

Головний тренер команди української футбольної Прем'єр-ліги "Львів" Єгіше Мелікян розповів про підготовку команди до відновлення сезону, перерваного через пандемію коронавірусу.

В ефірі програми "Футбол news" на телеканалі "Футбол" наставник, зокрема, повідомив, що вже в п'ятницю, 22 травня, команда проведе спаринг проти одного з лідерів Першої ліги "Миная".

"Ми дуже скучили по роботі, по тренувальному процесу. У нас пройшли тести, усі здорові й готові до роботи. Часу мало, роботи багато, але треба встигати. У всіх добрий настрій, у карантині було набагато гірше. Один офіційний спаринг вже є - 22 травня гратимемо з "Минаєм". Шукаємо ще один, якщо встигнемо", - заявив тренер.

Відновлення УПЛ очікується 30 травня.

На фото pfclviv.com: Єгіше Мелікян.