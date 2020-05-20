"Крузейро" позбавили 6 очок за борги перед "Зорею" та "Аль-Вахдою"

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оштрафувала на шість очок бразильський клуб "Крузейро" за борги перед українським клубом "Зоря" та командою "Аль-Вахда" з ОАЕ.

"Крузейро" винен луганчанам 1,5 мільйона євро за півзахисника Вілліана Гомеса, повідомляє Radio Itatiaia.

Крім цього, бразильський клуб не погасив заборгованість в 5 мільйонів доларів перед "Аль-Вахдой" за оренду півзахисника Денілсона.

ФІФА також може відправити "Крузейро" в Серію С. За підсумками сезону команда з міста Белу-Орізонті вилетіла в Серію B і розпочне сезон "з мінус 6 очок".

На фото Fox Sport: Вілліан Гомес.