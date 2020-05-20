У разі експрес-формату Ліги чемпіонів УЄФА рестарт турніру - 8-9 серпня
Укрінформ
Робоча група, що складається з представників УЄФА, асоціацій європейських клубів та ліг, схиляється до експрес-формату догравання Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.
Експрес-формат передбачає, що чвертьфінальні дуелі складатимуться з одного поєдинку. Його господарем стане команда, яка має більш високий клубний рейтинг УЄФА, повідомляє іспанська газета AS.
Вирішальна ж стадія Ліги чемпіонів пройде за участю чотирьох клубів. Два півфінали і фінал відбудуться у Стамбулі протягом чотирьох днів.
За такого розкладу рестарт ЛЧ відбудеться 8-9 серпня. У ці дні пройдуть чотири зустрічі 1/8 фіналу, що залишилися.
Фото: as.com.