Вітання ліктями, соціальна дистанція, маски, дезінфекція та манекени на трибунах.

Отже, німецька Бундесліга першою повернулася з карантину. Матчі 26-го туру мали дивний вигляд. Якби людина пролежала останні півроку в комі і одразу почала дивитися такий футбол, то напевно вважала, що потрапила в паралельну реальність чи збожеволіла.

Футбол «дистанціювався»

Усі дотримуються соціальної дистанції. Насамперед, тренери і запасні. Німецькі стадіони навіть спеціально перебудували з урахуванням нових вимог, лави для запасних стали удвічі довшими. На трибунах невипадкові люди, а лише персонал клубів. За межами поля усі в масках.

М'ячі тепер постійно дезінфікуються - до матчу і в перерві. Роблять це також працівники клубів. Хлопчиків, які подавали м’ячі немає. І невідомо коли повернуться. У всіх працівників стадіону перевіряють температуру перед матчем. Журналісти відтепер беруть інтерв'ю у тренерів та футболістів лише причепивши мікрофон на метровий штатив.

Інша фішка нових вимог – вітання ліктями. Вітатися за руку заборонено. Коли нападник «Боруссії» (Дортмунд) Ерлінг Голанда в матчі з «Шальке» забив перший м’яч топ-футболу після карантину, то на секунду розгубився. Він не знав, як правильно радіти. В результаті, він та усі його партнери замість обіймів відсвяткував на дистанції ліктями.

Манекени на трибунах

Інша лякаюча нова реальність футболу – порожні трибуни. Звісно, багатьом не подобається, як виглядають змагання без публіки. Дратують нескінченні ряди порожніх крісел, гучна луна, відсутність емоційної взаємодії глядачів і спортсменів. Дехто каже, що великий спорт без особистої присутності тисяч фанатів - це профанація.

Більшість організаторів матчів виявилися не готові приховати «дірки» на трибунах. А там, де спробували змінити ситуацію, вибухнув скандал. Корейцям довелося вибачатися після того, як один з клубів розсадив на трибунах надувних ляльок схожих на секс-іграшок.

Чи є адекватний вихід із ситуації? Так, при бажанні значну частину невдоволення зняти реально. Скажімо, німецький «Кельн» «розфарбував» порожні крісла футболками своїх вболівальників. Серед інших ідей, як заповнити порожній простір трибун, - манекени, різнокольорові повітряні кульки, рекламні розтяжки, проекції і голограми, вмикання інтершуму.

До речі, деякі клуби вже зорієнтувалися і за додаткову плату готові приклеїти манекену фотомаску певного вболівальника, або ж розвісити плакат з персональним «вітанням». От і маєте додаткове джерело поповнення бюджету клубу.

Була думка, що на час футболу без глядачів, варто переїхати з великих стадіонів на маленькі тренувальні арени, де на спортсменів і публіку не тиснули б тисячі порожніх місць. Зокрема, на своїй базі хотів догравати сезон мадридський «Реал».

Втім, ідею не підтримали, адже матчі в умовах ослаблення карантину відновлені не лише заради спортивного інтересу, а ще й для виконання телеконтрактів. На тренувальних полях організувати якісну картинку вкрай проблематично. Тому великий футбол залишатиметься на великих аренах, де є всі технічні можливості для нормальної трансляції.

Святослав Василик, Київ

Фото: сайт Бундесліги