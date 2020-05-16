«Боруссія» М обіграла «Айнтрахт» і стала третьою в Бундеслізі

В центральному матчі 26-го туру «Боруссія» Д розгромила «Шальке» 4:0.

Футбольний чемпіонат Німеччини (Бундесліга) першим в Європі повернувся після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу. В матчі 26-го туру чемпіонату Бундесліги «Боруссія» (Менхенгладбах) перемогла на виїзді «Айнтрахт» 3:1, повідомляє Укрінформ.

«Боруссія» з Менхенгладбаха здобула важливу перемогу у Франкфурт-на-Майні, обігравши місцевий «Айнтрахт» 3:1. У гостей відзначились: Плеа, Тюрам і Бенсебаїні.

Завдяки цій перемозі «Боруссія» (Менхенгладбах) набрала 52 очки і піднялася на третє місце, обігнавши «РБ Лейпциг». Лідер чемпіонату – «Баварія» - 55, на другому місці «Боруссія» (Дортмунд) – 54.

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«Баварія» свій матч 26-го туру зіграє в неділю, 17 травня, на виїзді проти «Уніона» (Берлін). Початок поєдинку – о 19:00.

Нагадаємо, в центральному матчі 26-го туру «Боруссія» Д розгромила вдома «Шальке» 4:0. «РБ Лейпциг» не зумів обіграти на своєму полі «Фрайбург» - 1:1.

Фото: kicker.de