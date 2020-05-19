Чемпіонат України з гандболу завершено достроково. "Золото" у "Мотора"
Укрінформ
Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих крманд офіційно достроково завершено через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє XSport із посиланням на пресслужбу запорізького "Мотора", який і став чемпіоном української Суперліги.
На момент зупинки чемпіонату було зіграно 16 матчів, в яких "Мотор" набрав 32 очки, що дозволило йому очолювати турнірну таблицю.
Це чемпіонство стало для "Мотора" восьмим поспіль і восьмим в історії.
Деталі щодо розподілу інших призових місць та відносно проведення Кубка України стануть відомі пізніше. Орієнтовно, Кубок дограють у серпні.
Фото: xsport.ua.