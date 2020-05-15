Гандбол: "Мотор" посилився легіонером з Угорщини Мельничуком

Гандбольний клуб "Мотор" (Запоріжжя) за час паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, посилився черговим гравцем.

У команду прийшов талановитий угорський легіонер з українським корінням Віктор Мельничук, повідомляє офіційний сайт запорізького клубу.

Гравець розпочне роботу з клубом у липні. Контракт з напівсереднім підписаний за схемою 2+1.

До переходу у запорізький клуб Мельничук в основному виступав за молодіжну команду угорського "Веспрема". З основним складом гандболіст провів 8 матчів, 5 - у чемпіонаті Угорщини та 3 - в SEHA-лізі.

Батько гандболіста ткаже спортсмен - волейболіст. Свого часу грав в угорському місті Сегед, де Віктор Мельничук і розпочав займатися гандболом. У 12 років він потрапив до академії "Веспрема".

Читайте також: ФГУ розробила план рестарту гандбольного сезону в Україні з 10 червня

Нагадаємо, раніше до складу "Мотора" перейшли білоруські гандболисти Іван Мороз та В'ячеслав Бохан.

Фото: handball.motorsich.com.