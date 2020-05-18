Клуби англійської футбольної Прем'єр-ліги поновлять групові тренування 19 травня

Клуби англійської футбольної Прем'єр-ліги повернуться до групових тренувань у вівторок, 19 травня.

Акціонери і власники одноголосно проголосували за рішення під час зустрічі в рамках "Проекту Рестарт". Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу АПЛ.

Протокол був прийнятий після консультацій з менеджерами, гравцями, клубними лікарями і незалежними експертами.

Перший етап медичного протоколу дозволяє проводити групові заняття з дотриманням безпечної дистанції між гравцями. Контактні тренування поки заборонені.

Нагадаємо, що британський уряд схвалив проект відновлення великих спортивних турнірів з 1 червня. Заходи проходитимуть при порожніх трибунах.

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Сезон АПЛ може поновитися 12 червня, але проти цієї дати виступають тренери клубів. Менеджери просять більше часу на підготовку до відновлення чемпіонату.

Футбольний чемпіонат Англії був безстроково припинений через пандемію COVID-19 в середині березня. На першому місці АПЛ йде "Ліверпуль", який випереджає "Манчестер Сіті" на 25 очок.

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