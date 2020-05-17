Керівництво італійської серії А вимагає змінити протокол рестарту сезону

В італійській серії А зажадали внести зміни до протоколу відновлення футбольного сезону.

Крім незначних уточнень, головною проблемою бачиться пункт, згідно з яким при виявленні зараженого коронавірусом футболіста на двотижневий карантин відправляється вся команда, а не тільки гравець, повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.

На думку керівництва ліги, якщо знімати цілі команди на два тижні зі змагань (при тому, що в тиждень планується проводити по два тури), то чемпіонат не закінчиться не тільки до 2 серпня (як планується) а й взагалі може не закінчитися.

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Підтримав цю вимогу й італійська профспілка футболістів, яка також вимагає чіткого визначення того, яку відповідальність і за яких обставин понесуть ті, хто стане причиною можливого зараження гравців.