Глава МОК закликав уряди різних країн підтримати олімпійський спорт

Глава МОК закликав уряди різних країн підтримати олімпійський спорт

Укрінформ
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах закликав уряди країн включити спорт в їх програму з відновлення наслідків пандемії COVID-19.

"Під час пандемії коронавірусу висока важливість спорту стала ще більш очевидною. Здорові люди,які займаються спортом, мають значно більше шансів перемогти інфекцію. Тому ми готові й надалі вносити свій внесокув боротьбу з вірусом. Займатися спортом коштує не так дорого, але він дає величезну віддачу", - наводить слова Баха пресслужба МОК.

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МОК закликав уряди країн цінувати роль спорту і включити спорт в програму підтримки.

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