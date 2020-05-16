Глава МОК закликав уряди різних країн підтримати олімпійський спорт

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах закликав уряди країн включити спорт в їх програму з відновлення наслідків пандемії COVID-19.

"Під час пандемії коронавірусу висока важливість спорту стала ще більш очевидною. Здорові люди,які займаються спортом, мають значно більше шансів перемогти інфекцію. Тому ми готові й надалі вносити свій внесокув боротьбу з вірусом. Займатися спортом коштує не так дорого, але він дає величезну віддачу", - наводить слова Баха пресслужба МОК.

МОК закликав уряди країн цінувати роль спорту і включити спорт в програму підтримки.