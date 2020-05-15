МОК ухвалив пакет у розмірі до $800 мільйонів для подолання пандемії

Для подолання пандемії COVID-19 Міжнародний олімпійський комітет ухвалив фінансовий пакет у розмірі до 800 мільйонів доларів.

Таке рішення затвердили на онлайн-засіданні виконавчого комітету МОК, одним із членів якого є президент НОК України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, повідомили Укрінформу у пресслужбі Національного олімпійського комітету.

"Сума складається з витрат на організацію відкладених Олімпійських ігор (до 650 мільйонів доларів) та пакету допомоги (до 150 млн дол) для суб’єктів олімпійського руху, включаючи міжнародні федерації, національні олімпійські комітети та організації, визнані МОК", - зазначили у пресслужбі.

Кошти підуть на розвиток видів спорту та допомогу окремим атлетам.

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Раніше повідомлялося, що на 15 мільйонів доларів збільшила бюджет на програми для спортсменів Олімпійська солідарність. Стипендії отримають понад 1600 атлетів з 185-ти НОКів та Олімпійської команди біженців МОК.