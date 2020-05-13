Братам Кличкам запропонували взяти участь у боксерському турнірі легенд

Видатні українські суперважковаговики Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу.

Турнір в форматі "супершістки" запропонував організувати відомий американський боксер Олівер Маккол, повідомляє Klitschko-brothers.com.

55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.

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На ринг також можуть вийти Льюїс, Евандера Голіфілд, Девід Хей.

Фото: klitschko-brothers.com.