Ломаченко за наступний бій може отримати мінімальний гонорар

Ломаченко за наступний бій може отримати мінімальний гонорар

Укрінформ
Український боксер Василь Ломаченко може отримати мінімальний гонорар за свій наступний поєдинок на професіональному рингу.

Це пов'язано з пандемією коронавірусу, ризиком проводити боксерські вечори без глядачів та фінансовою ситуацією у світі, заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси українця, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я розумію, що у кожного боксера є свої очікування. У нас на контракті 90 боксерів, - заявив Арум. - Якщо хтось відмовиться виступати, бо не захоче боксувати без глядачів або з якоїсь іншої причини, ми не будемо його вмовляти. Пропозицію отримає інший боксер. Конкуренти мають розуміти ситуацію, в якій опинився увесь світ. У кожного в контракті вказана мінімальна ставка за поєдинок. Ми часто платили боксерам у два або три рази більше за цей мінімум. Але зараз нам доведеться повернутися до базової сумі", - заявив Арум.

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Нагадаємо, що Василь Ломаченко, який володіє чемпіонськими поясами у легкій вазі за версіями WBA/WBC/WBO, свій наступний поєдинок має провести проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса.

Фото: klitschko-brothers.com.

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