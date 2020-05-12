Ломаченко за наступний бій може отримати мінімальний гонорар
Це пов'язано з пандемією коронавірусу, ризиком проводити боксерські вечори без глядачів та фінансовою ситуацією у світі, заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси українця, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Я розумію, що у кожного боксера є свої очікування. У нас на контракті 90 боксерів, - заявив Арум. - Якщо хтось відмовиться виступати, бо не захоче боксувати без глядачів або з якоїсь іншої причини, ми не будемо його вмовляти. Пропозицію отримає інший боксер. Конкуренти мають розуміти ситуацію, в якій опинився увесь світ. У кожного в контракті вказана мінімальна ставка за поєдинок. Ми часто платили боксерам у два або три рази більше за цей мінімум. Але зараз нам доведеться повернутися до базової сумі", - заявив Арум.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко, який володіє чемпіонськими поясами у легкій вазі за версіями WBA/WBC/WBO, свій наступний поєдинок має провести проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса.
Фото: klitschko-brothers.com.