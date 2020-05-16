Турецький "Фенербахче" відмовиться від кандидатури Сергія Реброва
Укрінформ
Футбольний клуб "Фенербахче" зі Стамбула визначився з головним тренером на наступний сезон.
Команду має очолити нинішній наставник команди "Істанбула" Окан Бурук, повідомляє турецьке видання Fotomac.
Про призначення можуть оголосити в кінці сезону.
На пост тренера претендували українець Сергій Ребров та хорват Ненад Б'єліца.
Чемпіонат Туреччини відновиться 13 червня.
Нагадаємо, що тренерський контракт Реброва з його нинішнім клубом - угорським "Ференцварошем" розрахований до 30 червня 2022 року.
Фото: fradi.hu.