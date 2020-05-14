Мінспорту оголосило початок прийому заявок кандидатів у молодіжні делегати до ООН

Міністерство молоді та спорту України повідомляє про початок прийому заявок кандидатів у молодіжні делегати від України до ООН.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Відкрито прийом заявок кандидатів для участі у відборі Молодіжних делегатів України до ООН! Надсилай свою заявку і можливо саме ти представиш державу на Генасамблеї в Нью-Йорку",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молодіжні делегати України в ООН отримають можливості участі у річній програмі із представлення позиції української молоді у світі й поширення Цілей сталого розвитку, також отримають досвід представлення держави в ООН та можливість вчитися в українських дипломатів.

"Якщо ти хочеш представляти українську молодь на міжнародному рівні у 2020/21 роках - встигни заповнити та надіслати анкету до 12 червня. Мова заповнення онлайн-форми, аплікаційної заявки та CV - англійська", - додають у міністерстві.

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Програма реалізовується Фондом родини Богдана Гаврилишина у співпраці з Міністерством молоді та спорту України та Міністерством закордонних справ України. Активну організаційну підтримку програмі надає українська громада у Нью-Йорку, особливо громадська організація Razom for Ukraine.

Фото: capital.ua