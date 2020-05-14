Українці виграли віртуальні міжнародні змагання з карате

В Іспанії відбувся перший віртуальний чемпіонат із кіокушинкай карате Spanish Virtual Open.

Переможцями міжнародних змагань у розділі "куміте" стали українські спортсмени з Лохвиці (Полтавщина) Ратмір Прядка та В’ячеслав Заславець. До змагань каратистів готували тренери Володимир Прядка та Богдан Дунаєвський. Про це повідомляє "Полтавщина Спорт".

Змагання проводилися у незвичному форматі. У розділі "куміте" спортсмени виконували "бій з тінню", записували його на відео і відправляли суддям.

Ратмір Прядка став кращим серед дорослих. Він переміг іспанців Сантьяго Переса, Давіда Боша, Адріана Лече, Хосе Мігеля Тапію. У фіналі українець виявився вправнішим за Давіда Маррадеса.

В’ячеслав Заславець переміг у змішаному "куміте" серед юніорів. Він був переконливішим за іспанця Джона Ібарру, його співітчизника Алессандро Годріганеса, поляка Каміла Кішеля та іспанку Марту Руїс.

Віртуальний чемпіонат Іспанії з кіокушинкай карате-2020 проходив 27 квітня - 7 травня і був відкритий для всіх країн і організацій. У змаганнях взяли участь спортсмени з одинадцяти країн.

Фото: sport.pl.ua