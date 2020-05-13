Сербські баскетболісти перше тренування після карантину провели у Белградській фортеці

Баскетболісти сербського клубу "Црвена Звезда" поновили командні тренування після карантину через пандемію коронавірусу.

Команда в повному складі провела тренування на вуличному майданчику в Белградській фортеці Калемегдан. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Перед початком занять гравці здали тести на коронавірус.

Сербські баскетболісти провели тренування у Белградській фортеці / Фото: ФБУ

Баскетбольний чемпіонат Сербії дочасно завершений, однак "Црвена Звезда" сподівається дограти сезон у Євролізі.

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У випадку позитивного рішення заключні матчі мають відбутися в липні, а місцем проведення заключної частини турніру може стати Белград.

Фото: fbu.ua