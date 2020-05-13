Сербські баскетболісти перше тренування після карантину провели у Белградській фортеці
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Укрінформ
Баскетболісти сербського клубу "Црвена Звезда" поновили командні тренування після карантину через пандемію коронавірусу.
Команда в повному складі провела тренування на вуличному майданчику в Белградській фортеці Калемегдан. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Перед початком занять гравці здали тести на коронавірус.
Сербські баскетболісти провели тренування у Белградській фортеці / Фото: ФБУ
Баскетбольний чемпіонат Сербії дочасно завершений, однак "Црвена Звезда" сподівається дограти сезон у Євролізі.
У випадку позитивного рішення заключні матчі мають відбутися в липні, а місцем проведення заключної частини турніру може стати Белград.
Фото: fbu.ua