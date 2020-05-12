Фінальний турнір баскетбольної Євроліги готова провести Любляна

Столиця Словенії Любляна хоче прийняти у себе фінальний турнір баскетбольної Євроліги-2019/2020.

Для того, щоб здійснити цю мету, місто нині проводить "серйозну кампанію", повідомляє словенське видання Dnevnik.

Раніше президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що провести фінальні турніри Євроліги та Єврокубка готова Сербія. Саме Белград вважається головним кандидатом на організацію матчів у випадку рестарту.

Сезон Євроліги припиненили через пандемію коронавірусу. Кандидатами на проведення фінальної частини сезону також є Афіни, Кельн та Каунас.

Фото: cedevita.olimpija.com.