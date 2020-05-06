Немчінов пояснив умови дозволу на відкриття спортивних секцій у майбутньому

Спортивні секції на одному з етапів послаблення карантину запрацюють за умови виконання низки важливих вимог.

Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов сказав в ефірі телеканалу «Перший Західний», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дозволили тренування професійних команд і дозволили тренування професійних атлетів. І поки заборонене навчання, відповідно, не працюють дитячі та юнацькі спортивні школи, у яких відбувається секційне заняття. Кожен вид спорту буде самостійно визначатися по своїх нормах, там є загальні рамки. Зокрема, це 10 квадратних метрів на одну людину для залу, а також, якщо це команді види, то це самоізоляція на спортивних базах для того, щоб у певний час під час тренувального процесу люди перебували в одному колективі і в разі необхідності могли залишитися або на обсервацію, або в інший спосіб у разі зараження ліквідовувати його», - сказав Немчінов.

Урядовець також зазначив, що в КМУ розуміють те, що люди потребують заробітку, адже майже два місці карантину сильно вдарили по їх фінансовому стану, а також по сфері послуг. «Якщо міста зроблять необхідні умови, випишуть процедури, то чому би і не дати людям можливість працювати», - додав він.

Міністр КМУ торкнувся теми торгівлі в умовах карантину, зазначивши, що не всі продовольчі ринки досі відкрилися, оскільки значна частина з них не змогла виконати вимоги головного санітарного лікаря.

«Що стосується торговельних центрів. Вони не будуть працювати у форматі торговельних центрів. Окремо виписано, що не будуть фудкорти працювати, не будуть ігрові зони працювати. Фактично, це, скоріше, місце, де працюють ті чи інші магазини», - наголосив Немчінов.

Він також зверну увагу на те, що уряд після 12 травня дозволить органам місцевого самоврядування на власний розсуд розв'язувати питання з літніми майданчиками закладів громадського харчування.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.