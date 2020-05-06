Чемпіонат Німеччини з футболу поновиться на тиждень пізніше - з 22 травня

Поновлення сезону в німецькій футбольній бундеслізі, який призупинили через пандемію коронавірусної інфекції, відкладено.

Як повідомляє Daily Mail, за рішенням уряду Німеччини нова дата перезапуску чемпіонату - 22 травня.

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Багато команд уже приступили до тренувань. Очікувалося, що сезон відновиться 15 травня. Однак, уряд Німеччини наполягає на тому, що перш ніж відновити сезон, всі команди у вищому дивізіоні повинні піти на двотижневий карантин. Тому тепер старт чемпіонату запланований на 22 травня.