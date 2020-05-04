У десяти представників клубів німецької бундесліги виявлено коронавірус

Німецька футбольна ліга (DFL) оприлюднила результати тестування на коронавірус в клубах.

Як повідомляється на офіційному сайті DFL, в рамках першої хвилі тестування було проведено 1724 тести в клубах першої та другої бундесліги. Тестувалися як гравці, так і інші працівники клубів. Було виявлено десять випадків зараження вірусом.

На цьому тижні буде проведена друга хвиля тестів. Про її результати стане відомо пізніше. Якщо нових позитивних результатів не буде, клуби зможуть відновити групові тренування.

Далі планується, що у гравців буде можливість добровільно пройти тестування, а після відновлення командних тренувань футболістів тестуватимуть двічі на тиждень.