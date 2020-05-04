У десяти представників клубів німецької бундесліги виявлено коронавірус

У десяти представників клубів німецької бундесліги виявлено коронавірус

Укрінформ
Німецька футбольна ліга (DFL) оприлюднила результати тестування на коронавірус в клубах.

Як повідомляється на офіційному сайті DFL, в рамках першої хвилі тестування було проведено 1724 тести в клубах першої та другої бундесліги. Тестувалися як гравці, так і інші працівники клубів. Було виявлено десять випадків зараження вірусом.

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На цьому тижні буде проведена друга хвиля тестів. Про її результати стане відомо пізніше. Якщо нових позитивних результатів не буде, клуби зможуть відновити групові тренування.

Далі планується, що у гравців буде можливість добровільно пройти тестування, а після відновлення командних тренувань футболістів тестуватимуть двічі на тиждень.

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