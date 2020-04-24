Клубний телеканал "Шахтаря" став доступний у мережі компанії "ВОЛЯ"

З п'ятниці, 24 квітня, клубний телеканал донецького футбольного клубу "Шахтар" став доступний для більш ніж 600 тисяч абонентів компанії "ВОЛЯ".

Shakhtar TV можна дивитися через цифрове телебачення та технологію ОТТ-телебачення в SD- і HD-якості, а також у мобільному додатку "ВОЛЯ ТВ", повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Shakhtar TV у тестовому режимі вже мовить на платформі OLL.TV. Глядачі мають змогу дивитися архівні матчі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, Лізі Європи (Кубку УЄФА), чемпіонаті України та інших турнірах, а з наступного сезону ефірна сітка наповниться контентом власного виробництва", - зазначається у повідомленні.

Дистрибуцією телеканалу Shakhtar TV займатиметься "Медіа Група Україна".

Фото: youtube.com/watch.