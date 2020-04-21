Олександр Філіппов: У "Десни" є все, щоб боротися за високі місця

27-річний футбольний форвард "Десни" Олександр Філіппов вважає, що чернігівська команда після відновлення чемпіонату України здатна нав'язати боротьбу "Зорі" та "Динамо" за друге місце у турнірній таблиці.

На думку гравця, все залежатиме від того, в якому стані вийдуть команди після карантину, повідомляє Sport.ua.

"Сезон складався добре. "Десна" поступово до цього йшла: робота, яку ми виконували протягом усього сезону, дала результат. Що стосується паузи на карантин, то з пандемією коронавірусу зіткнувся весь світ і, напевно, ніхто не думав, що ситуація так повернеться. Найголовніше, щоб це все закінчилося, і тоді, сподіваюся, чемпіонат України ми дограємо. Я в це вірю. Багато що, вважаю, залежатиме від того, в якому стані ми вийдемо після карантину і як швидко зможемо набрати потрібні кондиції. У нас є все, щоб поборотися за високі місця - кваліфікований тренерський склад, хороші футболісти. Всі хочуть виходити на поле і перемагати", - заявив футболіст.

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Нагадаємо, перед паузою в чемпіонаті України "Десна" з 43-ма очками йшла на четвертому місці. У донецького "Шахтаря" 59 пунктів, луганської "Зорі" та київського "Динамо" - по 46.

Фото: desna.football.