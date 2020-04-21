Моурінью може очолити футбольну збірну Португалії

Португальський футбольний тренер англійського "Тоттенгема" Жозе Моурінью не проти того, аби очолити національну збірну своєї країни.

Під час спілкування з журналістами видання Fox Sports Моурінью зазначив, що багато хто чекає від нього цього рішення.

"Я поїхав з Португалії 2004 року і з тих пір не повертався. Знаю, що багато хто хоче, щоб одного разу я встав біля керма збірної. Не можу дати точної відповіді, але чому б і ні? Мені 57 років, і для тренера я ще досить молодий. Я вже багато років на вершині і поки не втомився від роботи. Нині в мене непростий період, а ще я втомився сидіти вдома через коронавірус", - сказав тренер.

Додамо, що Жозе Моурінью розпочав тренерську кар'єру 1987 року. За цей час він попрацював у 13-ти клубах, в 9-ти з них був головним тренером.

Фото: foxsports.com.