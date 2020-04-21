Моурінью може очолити футбольну збірну Португалії

Моурінью може очолити футбольну збірну Португалії

Укрінформ
Португальський футбольний тренер англійського "Тоттенгема" Жозе Моурінью не проти того, аби очолити національну збірну своєї країни.

Під час спілкування з журналістами видання Fox Sports Моурінью зазначив, що багато хто чекає від нього цього рішення.

"Я поїхав з Португалії 2004 року і з тих пір не повертався. Знаю, що багато хто хоче, щоб одного разу я встав біля керма збірної. Не можу дати точної відповіді, але чому б і ні? Мені 57 років, і для тренера я ще досить молодий. Я вже багато років на вершині і поки не втомився від роботи. Нині в мене непростий період, а ще я втомився сидіти вдома через коронавірус", - сказав тренер.

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Додамо, що Жозе Моурінью розпочав тренерську кар'єру 1987 року. За цей час він попрацював у 13-ти клубах, в 9-ти з них був головним тренером.

Фото: foxsports.com.

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