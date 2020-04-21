УПЛ - одинадцята в рейтингу найдорожчих футбольних ліг Європи

Попри недавню тотальну мінусову переоцінку більшості футболістів, які виступають у Старому Світі, українська Прем'єр-ліга не втратила одинадцяту позицію в рейтингу європейських ліг.

Так вважають фахівці авторитетного німецького порталу Transfermarkt.de. Із загальною вартістю футболістів у 289,5 млн євро УПЛ істотно відстає від десятої, турецької Суперліги (559,18 мл євро), але цілком упевнено випереджає дванадцяту, грецьку Суперлігу (246,8). Читайте також: Традиційний футбольний меморіал Лобановського перенесли на 2021 рік На вершині ж рейтингу з величезним відривом (7,87 млрд євро) йде англійська Прем'єр-ліга. На другому місці іспанська Ла Ліга (5,08 млрд), на третьому - італійська Серія А (4,48 млрд євро). Фото: upl.ua.